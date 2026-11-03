法拉利在第三季度业绩略超市场预期后，上调了2026年财务预测。据CNBC报道，这家汽车制造商预计营收将达到76.5亿欧元，而此前预测为76亿欧元。

第三季度业绩

法拉利第三季度调整后每股收益为2.44欧元，高于LSEG汇编的2.37欧元市场一致预期。营收达到19亿欧元，而分析师预期为18.9亿欧元。

公司还将调整后EBITDA预测从29.7亿欧元上调至30亿欧元。调整后每股收益预测从此前的至少9.68欧元上调至至少9.85欧元。

上调预测的原因

法拉利表示，上调预测是由于客户对车辆个性化定制的需求比预期更活跃、汇率的负面影响较小，以及在一级方程式锦标赛中获得第二名。公司还将工业自由现金流预期上调至16.5亿欧元，而此前预测为至少15.5亿欧元。

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今年前九个月，法拉利交付了10,170辆汽车，比去年同期少318辆。交付量下降主要发生在美洲国家，以及中国、香港和台湾，但公司的营收和利润均有所增长。

订单排至2028年

法拉利首席执行官贝内代托·维尼亚表示，公司的订单储备已经排至2028年。法拉利计划在年底前再推出两款车型。

财报发布后，法拉利在美国上市的股票最初下跌，随后转为上涨，在盘前交易中上涨约2%。

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