Ferrari підвищила прогноз на 2026 рік — CNBC

Ferrari підвищила фінансовий прогноз на 2026 рік після результатів третього кварталу, які дещо перевершили очікування ринку. Як повідомляє CNBC, автовиробник очікує виторг на рівні 7,65 млрд євро замість раніше прогнозованих 7,6 млрд євро.

Показники третього кварталу

Скоригований прибуток Ferrari на акцію у третьому кварталі становив 2,44 євро проти консенсус-прогнозу 2,37 євро, складеного LSEG. Виторг досяг 1,9 млрд євро, тоді як аналітики очікували 1,89 млрд євро.

Компанія також підвищила прогноз скоригованого показника EBITDA до 3 млрд євро з 2,97 млрд євро. Прогноз скоригованого прибутку на акцію зріс щонайменше до 9,85 євро з попереднього рівня щонайменше 9,68 євро.

Причини перегляду прогнозу

Ferrari пояснила перегляд прогнозів активнішою, ніж очікувалося, персоналізацією автомобілів клієнтами, меншим негативним впливом валютних курсів і другим місцем у чемпіонаті Формули-1. Компанія також поліпшила очікування щодо промислового вільного грошового потоку — до 1,65 млрд євро, порівняно з попереднім прогнозом щонайменше 1,55 млрд євро.

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За перші дев'ять місяців року Ferrari поставила 10 170 автомобілів — на 318 менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Скорочення поставок відбулося насамперед у країнах Америки, а також у Китаї, Гонконгу й Тайвані, водночас виторг і прибуток компанії зросли.

Замовлення до 2028 року

Генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья заявив, що портфель замовлень компанії вже сягає 2028 року. До кінця року Ferrari планує ще два запуски.

Після публікації звітності американські акції Ferrari спочатку знизилися, але згодом перейшли до зростання та додавали близько 2% на передринкових торгах.

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