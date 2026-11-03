MFW proponuje Ukrainie znaczne podwyższenie taryf za gaz i energię elektryczną dla ludności

W latach 2024–2026 Ukraina przeznaczała rocznie do 3,7% PKB na państwową regulację cen energii elektrycznej i gazu dla ludności. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaproponował Kijowowi dwa scenariusze zmniejszenia wydatków budżetu państwa, które przewidują stopniowe podwyższanie taryf w ciągu trzech lat do poziomu rynkowego.

Zgodnie z pierwszym scenariuszem cena energii elektrycznej ma wzrosnąć o 141% — do 9,7 UAH za kW·h, a gazu o 104% — do 22 UAH za metr sześcienny z VAT. Drugi scenariusz opiera się na średnioterminowych kosztach produkcji dostawców i przewiduje wzrost ceny energii elektrycznej o 52% (do 6 hrywien za kW·h) oraz gazu o 60% (do 17,2 hrywien za metr sześcienny z VAT).

W instytucji finansowej zaznaczono, że państwowe rekompensaty za taryfy na energię elektryczną wynoszą obecnie 1,8% PKB, a na gaz — 1,4% PKB, a dotacje na ogrzewanie dla ludności oraz wsparcie dla energii odnawialnej — kolejne 0,5% PKB.

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Rząd przedłużył obowiązywanie specjalnych zobowiązań na rynku energii elektrycznej do 30 kwietnia 2027 roku. Oznacza to, że obowiązujące taryfy dla odbiorców indywidualnych pozostaną niezmienione.

Ukraińcom należy zwrócić 92,67 mln hrywien, które nadpłacili za usługi mieszkaniowo-komunalne z powodu naruszeń podczas ustalania i stosowania taryf. Od początku 2026 roku Państwowa Służba ds. Żywności i Ochrony Konsumentów przeprowadziła 140 niezaplanowanych kontroli i w 88,6% przypadków stwierdziła naruszenia. Na koniec sierpnia konsumentom zwrócono już faktycznie 636,8 tys. hrywien.

Na dzień 30 czerwca 2026 r. Ukraińcy mieli 104,2 mld hrywien zadłużenia z tytułu usług mieszkaniowo-komunalnych. Największa część zadłużenia dotyczy ogrzewania i ciepłej wody, a także gazu.

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