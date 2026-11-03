МВФ предлагает Украине значительно повысить тарифы на газ и электроэнергию для населения

В 2024–2026 годах Украина ежегодно тратила до 3,7 % ВВП на государственное регулирование цен на электроэнергию и газ для населения. Международный валютный фонд предложил Киеву два сценария сокращения расходов госбюджета, которые предусматривают постепенное повышение тарифов в течение трех лет до рыночного уровня.

Согласно первому сценарию, цена на электроэнергию должна вырасти на 141% — до 9,7 грн за кВт·ч, а на газ — на 104% — до 22 грн за кубический метр с НДС. Второй сценарий ориентирован на среднесрочные производственные затраты поставщиков и предусматривает рост стоимости электроэнергии на 52% (до 6 грн за кВт·ч) и газа — на 60% (до 17,2 грн за кубический метр с НДС).

В финансовом учреждении отмечают, что компенсации тарифов на электроэнергию со стороны государства в настоящее время составляют 1,8% ВВП, на газ — 1,4% ВВП, а субсидии на тепло для населения и поддержку возобновляемой энергетики — ещё 0,5% ВВП.

Источник: Международный валютный фонд.

Правительство продлило действие специальных обязательств на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Это означает, что действующие тарифы для бытовых потребителей останутся неизменными.

Украинцам должны вернуть 92,67 млн грн, которые они переплатили за жилищно-коммунальные услуги из-за нарушений при формировании и применении тарифов. С начала 2026 года Госпродпотребслужба провела 140 внеплановых проверок и в 88,6% случаев выявила нарушения. По состоянию на конец августа потребителям уже фактически вернули 636,8 тыс. грн.

По состоянию на 30 июня 2026 года украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги 104,2 млрд грн. Большая часть долга приходится на отопление и горячую воду, а также на газ.

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