Niemiecka grupa lotnicza Lufthansa ostrzegła przed dwucyfrowym wzrostem cen biletów w przyszłym roku z powodu rosnących kosztów paliwa lotniczego. Spółka prognozuje, że jej wydatki na paliwo w 2026 roku sięgną 9,3 mld euro — o 2 mld euro więcej niż w ubiegłym roku.

Jak informuje The Local Germany, dyrektor finansowy Lufthansy Till Streichert oświadczył, że korekta taryf jest potrzebna, aby zrekompensować wzrost cen nafty lotniczej. Według niego koszty paliwa będą rosły również w 2027 roku, choć sytuacja może się zmienić w przypadku osłabienia napięć geopolitycznych.

Zabezpieczenie kosztów paliwa

Lufthansa poinformowała, że ustaliła ceny dla ponad 80% wolumenu paliwa na 2026 rok, co zmniejsza zależność spółki od wahań rynkowych. Na 2027 rok grupa ustaliła już ceny dla ponad 60% planowanych wydatków na paliwo.

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Wzrost cen energii wiązany jest z konfliktem na Bliskim Wschodzie i niemal całkowitym zamknięciem Cieśniny Ormuz, ważnego szlaku handlu ropą i gazem. Dzień wcześniej irlandzki tani przewoźnik Ryanair również zapowiedział zamiar podniesienia taryf i ograniczenia kosztów.

Zaktualizowana prognoza zysku

Z powodu wyższych kosztów paliwa Lufthansa zawęziła prognozę podstawowego zysku na 2026 rok do 1,7–2 mld euro. Wcześniej spółka oczekiwała wyniku w przedziale 1,7–2,2 mld euro.

Jednocześnie w okresie od lipca do września zysk netto grupy wzrósł o 30% i wyniósł 1,26 mld euro, a przychody zwiększyły się o 9% — do 12,2 mld euro. Wyniki wsparł popyt na loty premium do Azji i Ameryki Północnej. Dział cargo Lufthansy trzykrotnie zwiększył podstawowy zysk dzięki dostawom sprzętu dla centrów przetwarzania danych.

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