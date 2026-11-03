Sąd przywrócił linię lotniczą Kolomojskiego do własności państwowej

Północny Sąd Apelacyjny ds. Gospodarczych wydał orzeczenie o przywróceniu na rzecz państwa 94,572% akcji linii lotniczych „Dniproavia”, które wcześniej znajdowały się pod kontrolą spółki „Galtera”, powiązanej z Ihorem Kolomojskim.

Sąd unieważnił umowę prywatyzacyjną z 2009 roku i zobowiązał instytucję depozytową do wykreślenia z rachunku prywatnego inwestora 111 956 480 akcji w celu ich dalszego zaksięgowania na rachunku Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy.

Była państwowa linia lotnicza „Dniproavia” była właścicielem kompleksu majątkowego lotniska w Dnieprze. Podczas prywatyzacji w sierpniu 2009 roku udziały państwa sprzedano za 58,4 mln hrywien (około 7,3 mln dolarów według ówczesnego kursu) z zobowiązaniem do zainwestowania w rozwój obiektu 882,1 mln hrywien (około 110 mln dolarów). Długotrwałe spory sądowe toczyły się z powodu niewywiązania się z warunków inwestycyjnych, co firma tłumaczyła wykorzystaniem lotniska przez wojsko od 2014 roku, jednak działania prawne przedstawicieli Rady Miejskiej Dniepru oraz organów państwowych ostatecznie pozbawiły tę strukturę praw do eksploatacji i przywróciły ten strategiczny obiekt państwu.

Źródło: adwokatka Olena Donenko, która reprezentowała w sądzie interesy Rady Miejskiej Dniepru.

W 2017 roku spółka „Ukrtatnafta”, której właścicielem była grupa „Privat” Igora Kolomojskiego, zwróciła się do Sądu Gospodarczego obwodu dniepropetrowskiego z pozwem o uznanie spółki PJSC „Dniproavia” za upadłą.

W 2020 roku Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Funduszu Mienia Państwowego, w której fundusz ten próbował przywrócić do własności państwowej linię lotniczą Igora Kolomojskiego „Dniproavia”.

Czytaj nas na