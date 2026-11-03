法院将科洛莫伊斯基旗下的航空公司归还国家所有

北方经济上诉法院作出裁决，将此前由与伊戈尔·科洛莫伊斯基有关联的“加尔特拉”公司控制的“第聂伯航空”94.572%的股份归还国家所有。

法院撤销了2009年的私有化协议，并责成托管机构从该私人投资者的账户中注销111,956,480股股份，随后将其转入乌克兰国家财产基金的账户。

前国有航空公司“第聂伯航空”曾拥有第聂伯机场的资产组合。 在2009年8月的私有化过程中，国家持有的股份以5840万格里夫纳（按当时汇率约合730万美元）的价格售出，并附带一项义务：需投资8.821亿格里夫纳 （约合1.1亿美元）用于该设施的发展。由于未履行投资条件，双方陷入了旷日持久的法律纠纷，该公司解释称这是因为自2014年起该机场被军方征用， 但第聂伯罗彼得罗夫斯克市议会代表及国家机关通过法律手段，最终剥夺了该公司的运营权，并将这一战略设施归还给国家。

消息来源：在法庭上代表第聂伯罗彼得罗夫斯克市议会利益的律师奥莱娜·多嫩科。

2017年，由伊戈尔·科洛莫伊斯基的“普里瓦特”集团控股的“乌克兰国家石油公司”（UkrTatNafta）向第聂伯罗彼得罗夫斯克州经济法院提起诉讼，要求宣告“第聂伯航空”股份公司破产。

2020年，最高法院驳回了国家财产基金的上诉，该基金曾试图将伊戈尔·科洛莫伊斯基旗下的“第聂伯航空”公司归还国家所有。

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