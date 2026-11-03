Суд вернул авиакомпанию Коломойского в государственную собственность

Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение вернуть в собственность государства 94,572 % акций авиакомпании «Днепроавиа», которые ранее находились под контролем компании «Галтера», связанной с Игорем Коломойским.

Суд расторг приватизационный договор 2009 года и обязал депозитарное учреждение списать со счета частного инвестора 111 956 480 акций для их последующего зачисления на счет Фонда государственного имущества Украины.

Бывшая государственная авиакомпания «Днепроавиа» владела имущественным комплексом аэропорта Днепра. В ходе приватизации в августе 2009 года долю государства продали за 58,4 миллиона гривен (около $7,3 млн по курсу того времени) с обязательством инвестировать в развитие объекта 882,1 миллиона гривен (около $110 млн). Длительные судебные тяжбы продолжались из-за невыполнения инвестиционных условий, что компания объясняла использованием аэродрома военными с 2014 года, однако юридические усилия представителей Днепровского городского совета и государственных органов окончательно лишили структуру прав на эксплуатацию и вернули стратегический объект государству.

Источник: адвокат Елена Доненко, представлявшая в суде интересы Днепровского городского совета.

В 2017 году «Укртатнафта», владельцем которой была группа «Приват» Игоря Коломойского, обратилась в Хозяйственный суд Днепропетровской области с иском о признании ПАО «Днепроавиа» банкротом.

В 2020 году Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Фонда государственного имущества, в которой тот пытался вернуть в государственную собственность авиакомпанию Игоря Коломойского «Днепроавиа».

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