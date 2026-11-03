Суд повернув у державну власність авіакомпанію Коломойського

Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення повернути у власність держави 94,572% акцій авіакомпанії «Дніпроавіа», які раніше перебували під контролем компанії «Галтера», пов'язаної з Ігорем Коломойським.

Суд розірвав приватизаційний договір 2009 року та зобов'язав депозитарну установу списати з рахунку приватного інвестора 111 956 480 акцій для їх подальшого зарахування на рахунок Фонду державного майна України.

Колишня державна авіакомпанія «Дніпроавіа» володіла майновим комплексом аеропорту Дніпра. Під час приватизації у серпні 2009 року частку держави продали за 58,4 мільйона гривень (близько $7,3 млн за тогочасним курсом) із зобов’язанням інвестувати в розвиток об'єкта 882,1 мільйона гривень (близько $110 млн). Тривалі судові розгроди тривали через невиконання інвестиційних умов, які фірма пояснювала використанням аеродрому військовими з 2014 року, однак юридичні зусилля представників Дніпровської міської ради та державних органів остаточно позбавили структуру експлуатаційних прав та повернули стратегічний об'єкт державі.

Джерело: адвокатка Олена Доненко, яка представляла у суді інтереси Дніпровської міської ради.

У 2017 році «Укртатнафта», власником якої була група «Приват» Ігоря Коломойського, звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання ПАТ «Дніпроавіа» банкрутом.

У 2020 році Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Фонду державного майна, у якій той намагався повернути у державну власність авіакомпанію Ігоря Коломойського «Дніпроавіа».

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