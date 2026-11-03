德国航空集团汉莎航空警告称，由于航空燃油价格上涨，明年机票价格将出现两位数上涨。该公司预测，其2026年的燃油支出将达到93亿欧元，比去年多20亿欧元。

据The Local Germany报道，汉莎航空首席财务官蒂尔·施特赖歇特表示，调整票价是为了抵消煤油价格上涨。他称，2027年的燃油成本也将上升，不过如果地缘政治紧张局势缓和，情况可能会改变。

对冲燃油成本

汉莎航空表示，公司已锁定2026年超过80%燃油量的价格，从而降低对市场波动的依赖。对于2027年，该集团已锁定超过60%计划燃油支出的价格。

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能源价格上涨与中东冲突以及霍尔木兹海峡近乎完全关闭有关。霍尔木兹海峡是石油和天然气贸易的重要通道。此前一天，爱尔兰廉价航空公司瑞安航空也表示计划提高票价并削减成本。

更新后的利润预测

由于燃油成本上升，汉莎航空将2026年核心利润预测收窄至17亿至20亿欧元。此前，该公司预计该指标将在17亿至22亿欧元之间。

与此同时，7月至9月期间，该集团净利润增长30%，达到12.6亿欧元；营收增长9%，至122亿欧元。飞往亚洲和北美的高端航班需求支撑了业绩。汉莎航空货运部门得益于向数据处理中心供应设备，核心利润增长至原来的三倍。

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