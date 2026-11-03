Lufthansa попередила про двозначне зростання цін на квитки — The Local Germany

Німецька авіагрупа Lufthansa попередила про двозначне підвищення вартості квитків наступного року через подорожчання авіаційного пального. Компанія прогнозує, що її витрати на паливо у 2026 році сягнуть 9,3 млрд євро — на 2 млрд євро більше, ніж торік.

Як повідомляє The Local Germany, фінансовий директор Lufthansa Тілль Штрайхерт заявив, що перегляд тарифів потрібен для компенсації подорожчання керосину. За його словами, витрати на пальне зростатимуть і 2027 року, хоча ситуація може змінитися у разі послаблення геополітичної напруженості.

Хеджування витрат на пальне

У Lufthansa зазначили, що зафіксували ціни більш ніж на 80% обсягу пального на 2026 рік, що зменшує залежність компанії від ринкових коливань. На 2027 рік група вже зафіксувала ціни на понад 60% запланованих витрат на паливо.

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Зростання цін на енергоносії пов'язують із конфліктом на Близькому Сході та майже повним закриттям Ормузької протоки — важливого маршруту торгівлі нафтою і газом. Напередодні про намір підвищити тарифи та скоротити витрати також заявив ірландський лоукостер Ryanair.

Оновлений прогноз прибутку

Через вищі паливні витрати Lufthansa звузила прогноз основного прибутку на 2026 рік до 1,7–2 млрд євро. Раніше компанія очікувала показник у межах 1,7–2,2 млрд євро.

Водночас у липні—вересні чистий прибуток групи зріс на 30% і становив 1,26 млрд євро, а виручка збільшилася на 9% — до 12,2 млрд євро. Попит на преміальні перельоти до Азії та Північної Америки підтримав результати. Вантажний підрозділ Lufthansa утричі збільшив основний прибуток завдяки постачанню обладнання для центрів обробки даних.

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