Кількість вакансій у США у вересні зросла до 7,52 млн — CNBC

У США кількість відкритих вакансій у вересні зросла на 333 тис. проти серпня — до 7,52 млн. Це вище за консенсус-прогноз Dow Jones, який передбачав 7,15 млн вакансій.

Більше вакансій і наймань

За даними щомісячного дослідження JOLTS Бюро статистики праці США, частка відкритих вакансій у загальній чисельності робочої сили збільшилася на 0,2 відсоткового пункту — до 4,5%.

Найбільше вакансій додалося у сфері професійних і ділових послуг — 106 тис., в органах влади штатів та місцевому самоврядуванні — 108 тис., а також у виробництві — 54 тис.

Кількість наймань за місяць збільшилася на 131 тис. — до 5,4 млн. Водночас число звільнень і скорочень зменшилося на 127 тис., до 1,64 млн — це найнижчий показник із березня 2025 року, повідомляє CNBC.

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Працівники частіше залишали роботу

Загальна кількість працівників, які залишили роботу, зросла на 321 тис. — до 3,36 млн. Це найвищий рівень із березня 2025 року. Кількість добровільних звільнень розглядають як показник упевненості працівників у можливості знайти нову роботу.

Статистика JOLTS вийшла напередодні публікації звіту щодо зайнятості поза сільським господарством за жовтень. Консенсус-прогноз Волл-стріт передбачає збільшення кількості робочих місць на 59 тис. після приросту на 29 тис. у вересні, а рівень безробіття, за очікуваннями, становитиме 4,2%.

Окремо повідомлялося, що замовлення на промислові товари у вересні зросли на 1,8% після підвищення на 0,3% у серпні. Аналітики очікували зростання на 1,3%.

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