В США количество открытых вакансий в сентябре выросло на 333 тыс. по сравнению с августом — до 7,52 млн. Это выше консенсус-прогноза Dow Jones, который предусматривал 7,15 млн вакансий.

Больше вакансий и найма

Согласно ежемесячному исследованию JOLTS Бюро статистики труда США, доля открытых вакансий в общей численности занятых увеличилась на 0,2 процентного пункта — до 4,5%.

Больше всего вакансий прибавилось в сфере профессиональных и деловых услуг — 106 тыс., в органах власти штатов и местном самоуправлении — 108 тыс., а также в производстве — 54 тыс.

Количество наймов за месяц увеличилось на 131 тыс. — до 5,4 млн. В то же время число увольнений и сокращений уменьшилось на 127 тыс., до 1,64 млн — это самый низкий показатель с марта 2025 года, сообщает CNBC.

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Работники чаще уходили с работы

Общее число работников, покинувших работу, выросло на 321 тыс. — до 3,36 млн. Это самый высокий уровень с марта 2025 года. Количество добровольных увольнений рассматривают как показатель уверенности работников в возможности найти новую работу.

Статистика JOLTS вышла накануне публикации отчета по занятости вне сельского хозяйства за октябрь. Консенсус-прогноз Уолл-стрит предусматривает увеличение числа рабочих мест на 59 тыс. после роста на 29 тыс. в сентябре, а уровень безработицы, как ожидается, составит 4,2%.

Отдельно сообщалось, что заказы на промышленные товары в сентябре выросли на 1,8% после повышения на 0,3% в августе. Аналитики ожидали роста на 1,3%.

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