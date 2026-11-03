В США сенатор-демократ Элизабет Уоррен и четверо членов Палаты представителей от Демократической партии направили генеральному директору McDonald’s Крису Кемпчински вопросы об использовании компанией алгоритмических инструментов ценообразования. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Вопросы законодателей

Письмо датировано 2 ноября. Его также подписали конгрессмены Грег Касар, Бекка Балинт, Хесус Гарсия и Мэри Гей Скэнлон. Законодатели сослались на опубликованный 29 сентября материал Reuters, в котором говорилось, что McDonald’s применяет алгоритмы машинного обучения для формирования рекомендаций о так называемой оптимальной цене каждой позиции меню в отдельном ресторане.

По данным Reuters, такие рекомендации частично основываются на оценке того, сколько готовы платить типичные посетители конкретного заведения. Авторы письма выразили обеспокоенность тем, что искусственный интеллект может побуждать потребителей платить больше, а инструменты ценообразования могут облегчать координацию действий между франчайзи, которые должны конкурировать друг с другом.

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Позиция компании и судебные иски

Законодатели спросили, используют ли эти инструменты персональные данные участников программы лояльности McDonald’s, каким образом франчайзи могут поощряться к их применению и какую антимонопольную проверку провели перед запуском системы. Они попросили Кемпчински ответить до 16 ноября.

McDonald’s не ответила на запрос о комментарии по поводу письма. После предыдущей публикации Reuters компания заявляла, что ее инструменты не формируют рекомендации на основе данных отдельных клиентов, а франчайзи самостоятельно устанавливают цены и не обязаны пользоваться такими рекомендациями. Трое франчайзи ранее сообщили Reuters, что рекомендации системы увеличили разницу в ценах между расположенными рядом ресторанами.

За последние недели в федеральный суд подали два коллективных иска потребителей. Истцы утверждают, что компания незаконно координирует цены меню во франчайзинговых и собственных заведениях через централизованную алгоритмическую систему. После подачи первого иска McDonald’s заявила, что искусственный интеллект не устанавливает цену Big Mac или другой позиции меню, а решения о стоимости принимают франчайзи.

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