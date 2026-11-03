Компания Kellogg’s изменила рецептуры сухих завтраков Rice Krispies и Coco Pops: в Rice Krispies рис заменили рисовой мукой, а Coco Pops теперь содержат смесь рисовой и кукурузной муки. Производитель связал это решение с изменением погодных условий, которое повлияло на качество и доступность некоторых видов риса и других зерновых, сообщает The Guardian.

Новые ингредиенты

В Kellogg’s заявили, что обновлённые рецептуры тщательно оценили по вкусу, внешнему виду и текстуре. Компания также сообщила, что продолжает отслеживать отзывы потребителей.

По данным производителя, оба продукта по-прежнему не относятся к категории товаров с высоким содержанием жиров, соли или сахара. Они не содержат искусственных красителей, ароматизаторов или подсластителей, а уровни клетчатки, витамина D и железа не изменились.

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Изменения для людей с аллергией

В обновлённые рецептуры добавили пшеничный глютен, поэтому Rice Krispies и Coco Pops больше не подходят людям с аллергией на пшеницу или целиакией. Ранее на упаковках указывали, что продукты могут содержать глютен, поскольку их производили на предприятии, где также перерабатывали другие злаковые продукты с глютеном.

Теперь пшеницу будут указывать в списке ингредиентов как аллерген и выделять жирным шрифтом. На упаковках обоих продуктов также разместили заметное предупреждение об изменении рецептуры.

Продажи Rice Krispies

Изменение рецептуры происходит на фоне снижения продаж Rice Krispies. Согласно ежегодному исследованию журнала The Grocer о самых популярных товарах за 2026 год, которое должно выйти в следующем месяце, продажи продукта сократились как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

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