凯洛格调整了 Rice Krispies 和 Coco Pops 早餐谷物食品的配方：Rice Krispies 中的大米被米粉取代，而 Coco Pops 现在含有米粉和玉米粉的混合物。生产商将这一决定与不断变化的天气条件联系起来，称这些条件影响了某些种类大米及其他谷物的质量和供应，《卫报》报道。

新配料

凯洛格表示，更新后的配方已就口味、外观和质地进行了仔细评估。该公司还称，将继续关注消费者反馈。

据生产商称，这两款产品仍不属于高脂肪、高盐或高糖食品类别。它们不含人工色素、香料或甜味剂，膳食纤维、维生素D和铁的含量也没有变化。

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对过敏人群的变化

更新后的配方加入了小麦麸质，因此 Rice Krispies 和 Coco Pops 不再适合对小麦过敏或患有乳糜泻的人群。此前，包装上标明这些产品可能含有麸质，因为它们在同时加工其他含麸质谷物产品的工厂生产。

现在，小麦将作为过敏原列入配料表，并以粗体标注。两款产品的包装上还印有关于配方变化的醒目警示。

Rice Krispies 的销售

此次配方调整正值 Rice Krispies 销量下降之际。根据《The Grocer》杂志针对2026年最受欢迎产品的年度调查，该调查将于下个月发布，这款产品的销售额和销量均有所下降。

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