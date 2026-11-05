Pilgrim’s Pride计划于11月5日星期四在墨西哥杜兰戈州戈麦斯帕拉西奥市开设价值4000万美元的El Porvenir工厂。该工厂预计将创造300多个就业岗位，Mexico News Daily报道。

即食鸡肉生产

这一新生产基地将扩大Pilgrim’s Pride的高附加值产品范围：该基地将生产即食鸡肉。杜兰戈州投资促进部门负责人阿图罗·奥尔蒂斯·加兰表示，新生产线将支持当地供应商和该地区的家禽业。

他说，此次扩张得益于与联邦政府的合作，后者提供了投资激励措施。加兰还指出，计划将程序数字化，并为投资者建立一站式服务窗口。

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至2030年的投资计划

该工厂的投产是Pilgrim’s Pride计划的一部分。作为政府Plan México经济战略的一部分，该公司计划在2026年至2030年间在墨西哥投资13亿美元。该公司预计，这些项目将使产量增加超过37.3万吨，并创造超过4000个直接就业岗位和1.6万个间接就业岗位。

在投资总额中，计划向杜兰戈州和科阿韦拉州投入2亿美元，向克雷塔罗州、圣路易斯波托西州和伊达尔戈州投入1.5亿美元，另向韦拉克鲁斯州、坎佩切州和尤卡坦州投入9.5亿美元。美国Pilgrim’s Pride的控股权属于巴西肉类加工企业JBS S.A.，该公司在墨西哥运营已超过38年。该公司向约3000万墨西哥人供应产品，在该国拥有约1.26万名员工，并通过合作农户、物流运营商和供应链提供5万个间接就业岗位。

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