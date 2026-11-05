Компания Pilgrim’s Pride планирует в четверг, 5 ноября, открыть завод El Porvenir стоимостью 40 млн долларов США в городе Гомес-Паласио, штат Дуранго, Мексика. Ожидается, что предприятие создаст более 300 рабочих мест, сообщает Mexico News Daily.

Производство готовой курятины

Новая производственная площадка должна расширить ассортимент продукции Pilgrim’s Pride с добавленной стоимостью: там будут производить готовую курятину. Руководитель подразделения по привлечению инвестиций штата Дуранго Артуро Ортис Галан заявил, что новая линия будет поддерживать местных поставщиков и птицеводческий бизнес региона.

По его словам, расширение стало возможным благодаря сотрудничеству с федеральным правительством, которое предоставило инвестиционные стимулы. Галан также отметил планы цифровизировать процедуры и создать единое окно для инвесторов.

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Инвестиционная программа до 2030 года

Запуск завода является частью плана Pilgrim’s Pride инвестировать в Мексике 1,3 млрд долларов в течение 2026–2030 годов в рамках правительственной экономической стратегии Plan México. Компания ожидает, что эти проекты увеличат производство более чем на 373 тыс. тонн и создадут свыше 4 тыс. прямых и 16 тыс. косвенных рабочих мест.

Из общей суммы 200 млн долларов планируют направить в штаты Дуранго и Коауила, 150 млн долларов — в Керетаро, Сан-Луис-Потоси и Идальго, еще 950 млн долларов — в Веракрус, Кампече и Юкатан. Американская Pilgrim’s Pride, контрольный пакет которой принадлежит бразильской мясоперерабатывающей компании JBS S.A., работает в Мексике более 38 лет. Компания поставляет продукты примерно 30 млн мексиканцев, имеет около 12,6 тыс. сотрудников в стране и обеспечивает 50 тыс. косвенных рабочих мест через фермеров-партнеров, логистических операторов и цепочки поставок.

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