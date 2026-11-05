Firma Pilgrim’s Pride planuje w czwartek, 5 listopada, otworzyć zakład El Porvenir o wartości 40 mln dolarów w mieście Gómez Palacio w stanie Durango w Meksyku. Oczekuje się, że przedsiębiorstwo stworzy ponad 300 miejsc pracy, informuje Mexico News Daily.

Produkcja gotowego mięsa drobiowego

Nowy zakład produkcyjny ma poszerzyć ofertę produktów Pilgrim’s Pride o wartości dodanej: będzie tam produkowane gotowe mięso drobiowe. Arturo Ortiz Galán, szef jednostki ds. pozyskiwania inwestycji stanu Durango, oświadczył, że nowa linia wesprze lokalnych dostawców i regionalny biznes drobiarski.

Jak zaznaczył, rozbudowa stała się możliwa dzięki współpracy z rządem federalnym, który zapewnił zachęty inwestycyjne. Galán wskazał również na plany cyfryzacji procedur i stworzenia jednego okienka dla inwestorów.

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Program inwestycyjny do 2030 roku

Uruchomienie zakładu jest częścią planu Pilgrim’s Pride, zakładającego inwestycje w Meksyku o wartości 1,3 mld dolarów w latach 2026–2030 w ramach rządowej strategii gospodarczej Plan México. Firma oczekuje, że projekty te zwiększą produkcję o ponad 373 tys. ton i stworzą ponad 4 tys. bezpośrednich oraz 16 tys. pośrednich miejsc pracy.

Z łącznej kwoty 200 mln dolarów planuje się skierować do stanów Durango i Coahuila, 150 mln dolarów do Querétaro, San Luis Potosí i Hidalgo, a kolejne 950 mln dolarów do Veracruz, Campeche i Jukatanu. Amerykańska firma Pilgrim’s Pride, której pakiet kontrolny należy do brazylijskiej spółki przetwórstwa mięsnego JBS S.A., działa w Meksyku od ponad 38 lat. Firma dostarcza produkty około 30 mln Meksykanów, zatrudnia w kraju około 12,6 tys. pracowników i zapewnia 50 tys. pośrednich miejsc pracy poprzez rolników partnerskich, operatorów logistycznych i łańcuchy dostaw.

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