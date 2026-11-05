3M在美国以73.5亿美元和解PFAS诉讼——The Hill

在美国，工业公司3M同意以73.5亿美元和解健康损害诉讼。这些诉讼与PFAS的生产有关。PFAS即所谓的“永久化学物质”，尤其被用于消防泡沫。《国会山报》对此进行了报道。

健康损害诉讼

PFAS是一组可在环境中存留数百年或数千年而不会分解的物质。据该媒体报道，这些物质与健康问题有关，包括癌症、免疫系统紊乱、甲状腺功能异常和生育问题。

PFAS的主要用途之一是军用级消防泡沫。其使用导致了严重的环境污染。涉及这种泡沫的很大一部分诉讼已在多地区诉讼程序中合并审理。

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协议将覆盖哪些人

3M表示，该和解协议预计将覆盖11.5万至12万名原告，并涉及99%的健康损害索赔。公司董事会主席兼首席执行官威廉·布朗称，该协议是3M的重要里程碑，将显著降低诉讼方面的不确定性。

原告律师、Motley Rice律师事务所的弗雷德·汤普森和大卫·霍伊尔表示，这项安排对于需要资金支付医疗账单及其他与接触有毒PFAS相关费用的人而言是重要成果。2023年，3M还单独以超过100亿美元和解了美国公共供水系统提出的索赔。

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