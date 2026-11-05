W Stanach Zjednoczonych firma przemysłowa 3M zgodziła się na ugodę w sprawie pozwów o szkody na zdrowiu na kwotę 7,35 mld dolarów. Pozwy są związane z produkcją PFAS — tak zwanych wiecznych chemikaliów, które były wykorzystywane między innymi w pianie gaśniczej. Poinformował o tym The Hill.

Pozwy o szkody na zdrowiu

PFAS to grupa substancji, które mogą pozostawać w środowisku przez setki lub tysiące lat, zamiast się rozkładać. Według publikacji substancje te są wiązane z problemami zdrowotnymi, w tym z rakiem, zaburzeniami układu odpornościowego, funkcjonowania tarczycy i płodności.

Jednym z głównych zastosowań PFAS była pianka gaśnicza klasy wojskowej. Jej użycie doprowadziło do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Znaczną część pozwów dotyczących tej piany połączono w ramach wielookręgowego postępowania sądowego.

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Kogo obejmie ugoda

3M oświadczyła, że ugoda ma objąć od 115 tys. do 120 tys. powodów i dotyczyć 99% roszczeń o szkody na zdrowiu. Przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor generalny firmy William Brown nazwał porozumienie ważnym etapem dla 3M, który znacząco zmniejsza niepewność związaną ze sporami sądowymi.

Prawnicy powodów, Fred Thompson i David Hoyle z kancelarii Motley Rice, oświadczyli, że porozumienie jest ważnym rezultatem dla osób potrzebujących środków na rachunki medyczne i inne wydatki związane z narażeniem na toksyczne PFAS. W 2023 roku 3M oddzielnie uregulowała roszczenia amerykańskich systemów publicznego zaopatrzenia w wodę na kwotę ponad 10 mld dolarów.

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