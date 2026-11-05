В США промышленная компания 3M согласилась на урегулирование исков о вреде здоровью на 7,35 млрд долларов. Иски связаны с производством PFAS — так называемых вечных химикатов, которые использовались, в частности, в противопожарной пене. Об этом сообщает The Hill.

Иски о вреде здоровью

PFAS — это группа веществ, которые могут сохраняться в окружающей среде сотни или тысячи лет, а не разлагаться. По данным издания, эти вещества связывают с проблемами со здоровьем, в том числе с раком, нарушениями иммунной системы, работы щитовидной железы и фертильности.

Одним из основных способов применения PFAS была противопожарная пена военного класса. Ее использование привело к значительному загрязнению окружающей среды. Значительную часть исков, касающихся этой пены, объединили в рамках многодistrictного судебного производства.

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Кого охватит соглашение

В 3M заявили, что урегулирование, как ожидается, охватит от 115 тысяч до 120 тысяч истцов и будет касаться 99% требований о вреде здоровью. Председатель совета директоров и генеральный директор компании Уильям Браун назвал соглашение важным этапом для 3M, который существенно уменьшает неопределенность в отношении судебных споров.

Адвокаты истцов Фред Томпсон и Дэвид Хойл из юридической фирмы Motley Rice заявили, что договоренность является важным результатом для людей, которым нужны средства на медицинские счета и другие расходы, связанные с воздействием токсичных PFAS. В 2023 году 3M отдельно урегулировала претензии американских систем общественного водоснабжения более чем на 10 млрд долларов.

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