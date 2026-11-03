Kellogg’s змінила рецептури Rice Krispies і Coco Pops через зміни погоди — The Guardian

Компанія Kellogg’s змінила рецептури сухих сніданків Rice Krispies і Coco Pops: у Rice Krispies рис замінили рисовим борошном, а Coco Pops тепер містять суміш рисового та кукурудзяного борошна. Виробник пов’язав це рішення зі змінами погодних умов, які вплинули на якість і доступність деяких видів рису та інших зернових, повідомляє The Guardian.

Нові складники

У Kellogg’s заявили, що оновлені рецептури ретельно оцінили за смаком, зовнішнім виглядом і текстурою. Компанія також повідомила, що продовжує стежити за відгуками споживачів.

За даними виробника, обидва продукти й надалі не належать до категорії товарів із високим вмістом жирів, солі або цукру. Вони не містять штучних барвників, ароматизаторів чи підсолоджувачів, а рівні клітковини, вітаміну D та заліза не змінилися.

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Зміни для людей з алергією

До оновлених рецептур додали пшеничний глютен, тому Rice Krispies і Coco Pops більше не підходять людям з алергією на пшеницю або целіакією. Раніше на упаковках зазначали, що продукти можуть містити глютен, оскільки їх виробляли на підприємстві, де також обробляли інші злакові продукти з глютеном.

Тепер пшеницю зазначатимуть у переліку інгредієнтів як алерген і виділятимуть жирним шрифтом. На упаковках обох продуктів також розмістили помітне попередження про зміну рецептури.

Продажі Rice Krispies

Реформулювання відбувається на тлі зниження продажів Rice Krispies. За даними щорічного опитування журналу The Grocer про найпопулярніші товари за 2026 рік, яке має вийти наступного місяця, скоротилися продажі продукту як у вартісному, так і в натуральному вираженні.

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