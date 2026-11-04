Primark запустить доставку у Великій Британії до кінця 2027 року — The Guardian

Мережа бюджетного одягу Primark планує запустити доставку замовлень додому у Великій Британії до грудня 2027 року. Компанія прискорила реалізацію цього плану приблизно на два роки після придбання складу з роботизованими системами в Шеффілді, повідомляє The Guardian.

Склад у Шеффілді

Primark має взяти склад під свій контроль у середині 2027 року. Об'єкт компанія придбала у Debenhams — власника брендів Boohoo, PrettyLittle Thing і Karen Millen.

Компанія також готує постачальників до постачання товарів, придатних для відправлення окремим покупцям, а не лише великими партіями до магазинів. У Великій Британії Primark уже поступово розвиває сервіс онлайн-замовлень із самовивозом, який запроваджує з 2022 року.

У магазинах мережі в континентальній Європі послуга самовивозу поки недоступна. Після запуску доставки у Великій Британії Primark планує поширити її на континентальну Європу, але конкретних термінів не назвала.

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Продажі зросли, прибуток знизився

Раніше Primark заявляла, що не може зробити доставку модного одягу додому прибутковою. Керівник Associated British Foods, власника мережі, Джордж Вестон сказав, що ситуація змінилася через поширення плати за доставку та повернення товарів, яка може покрити більшість логістичних витрат.

За даними компанії, домашня доставка має залучити покупців, які рідко користуються Primark через віддаленість магазинів або звичку купувати онлайн. Мережа налічує 511 магазинів у 21 країні.

У фінансовому році, що завершився 12 вересня, продажі Primark зросли на 4% — до 9,8 млрд фунтів стерлінгів, насамперед завдяки відкриттю нових магазинів. Водночас прибуток скоротився на 10% — до 1 млрд фунтів. Продажі у порівнюваних магазинах Великої Британії зросли на 0,5%, у континентальній Європі впали на 4,7%, а у США — на 2,6%.

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