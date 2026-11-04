Сеть бюджетной одежды Primark планирует запустить доставку заказов на дом в Великобритании к декабрю 2027 года. Компания ускорила реализацию этого плана примерно на два года после приобретения склада с роботизированными системами в Шеффилде, сообщает The Guardian.

Склад в Шеффилде

Primark должна взять склад под свой контроль в середине 2027 года. Компания приобрела объект у Debenhams — владельца брендов Boohoo, PrettyLittle Thing и Karen Millen.

Компания также готовит поставщиков к поставкам товаров, пригодных для отправки отдельным покупателям, а не только крупными партиями в магазины. В Великобритании Primark уже постепенно развивает сервис онлайн-заказов с самовывозом, который внедряет с 2022 года.

Услуга самовывоза пока недоступна в магазинах сети в континентальной Европе. После запуска доставки в Великобритании Primark планирует распространить ее на континентальную Европу, но конкретных сроков не назвала.

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Продажи выросли, прибыль снизилась

Ранее Primark заявляла, что не может сделать доставку модной одежды на дом прибыльной. Руководитель Associated British Foods, владельца сети, Джордж Вестон сказал, что ситуация изменилась из-за распространения платы за доставку и возврат товаров, которая может покрыть большую часть логистических расходов.

По данным компании, доставка на дом должна привлечь покупателей, которые редко пользуются Primark из-за удаленности магазинов или привычки покупать онлайн. Сеть насчитывает 511 магазинов в 21 стране.

В финансовом году, завершившемся 12 сентября, продажи Primark выросли на 4% — до 9,8 млрд фунтов стерлингов, прежде всего благодаря открытию новых магазинов. Одновременно прибыль сократилась на 10% — до 1 млрд фунтов. Продажи в сопоставимых магазинах Великобритании выросли на 0,5%, в континентальной Европе упали на 4,7%, а в США — на 2,6%.

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