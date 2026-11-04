平价服装连锁品牌Primark计划在2027年12月前在英国推出订单送货上门服务。据《卫报》报道，该公司在收购位于谢菲尔德的一座配备机器人系统的仓库后，将这一计划的实施时间提前了约两年。

谢菲尔德的仓库

Primark预计将在2027年年中接管该仓库。该公司从Debenhams手中收购了这处设施，后者拥有Boohoo、PrettyLittle Thing和Karen Millen等品牌。

该公司还在准备供应商，以供应适合向个人消费者发货的商品，而不仅仅是向门店大批量供货。在英国，Primark已在逐步发展线上下单、到店自提服务，该服务自2022年起开始推出。

该连锁品牌在欧洲大陆门店的自提服务目前尚未推出。在英国启动配送服务后，Primark计划将其扩展至欧洲大陆，但尚未公布具体时间表。

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销售额增长，利润下降

Primark此前表示，无法使时尚服装送货上门业务实现盈利。该连锁品牌的所有者Associated British Foods负责人乔治·韦斯顿表示，随着收取配送费和退货费日益普及，情况已经改变，这些费用可以覆盖大部分物流成本。

该公司表示，送货上门服务将吸引那些因门店距离较远或习惯网购而很少使用Primark的消费者。该连锁品牌在21个国家拥有511家门店。

在截至9月12日的财年中，Primark销售额增长4%，达到98亿英镑，主要得益于新门店开业。与此同时，利润下降10%，至10亿英镑。英国可比门店销售额增长0.5%，欧洲大陆下降4.7%，美国下降2.6%。

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