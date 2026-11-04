Sieć taniej odzieży Primark planuje uruchomić dostawy zamówień do domu w Wielkiej Brytanii do grudnia 2027 roku. Firma przyspieszyła realizację tego planu o około dwa lata po zakupie magazynu z systemami robotycznymi w Sheffield, informuje The Guardian.

Magazyn w Sheffield

Primark ma przejąć kontrolę nad magazynem w połowie 2027 roku. Firma kupiła obiekt od Debenhams, właściciela marek Boohoo, PrettyLittle Thing i Karen Millen.

Firma przygotowuje również dostawców do dostarczania towarów nadających się do wysyłki do pojedynczych klientów, a nie wyłącznie w dużych partiach do sklepów. W Wielkiej Brytanii Primark już stopniowo rozwija usługę zamówień online z odbiorem w sklepie, którą wdraża od 2022 roku.

Usługa odbioru w sklepie nie jest jeszcze dostępna w placówkach sieci w kontynentalnej Europie. Po uruchomieniu dostaw w Wielkiej Brytanii Primark planuje rozszerzyć je na kontynentalną Europę, lecz nie podał konkretnych terminów.

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Sprzedaż wzrosła, zysk spadł

Primark wcześniej twierdził, że nie może uczynić dostaw modnej odzieży do domu rentownymi. George Weston, szef Associated British Foods, właściciela sieci, powiedział, że sytuacja zmieniła się wskutek upowszechnienia opłat za dostawę i zwrot towarów, które mogą pokryć większość kosztów logistycznych.

Według firmy dostawy do domu mają przyciągnąć klientów, którzy rzadko korzystają z Primark ze względu na dużą odległość od sklepów lub przyzwyczajenie do zakupów online. Sieć ma 511 sklepów w 21 krajach.

W roku finansowym zakończonym 12 września sprzedaż Primark wzrosła o 4% do 9,8 mld funtów szterlingów, przede wszystkim dzięki otwarciu nowych sklepów. Jednocześnie zysk spadł o 10% do 1 mld funtów. Sprzedaż w porównywalnych sklepach w Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,5%, w kontynentalnej Europie spadła o 4,7%, a w USA o 2,6%.

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