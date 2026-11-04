Израиль и Казахстан подписали в Иерусалиме соглашение об избежании двойного налогообложения, переговоры по которому длились более десяти лет. Документ должен упростить двусторонние инвестиции и деятельность компаний, снижая риск налогообложения одного и того же дохода в обеих странах, сообщает Jerusalem Post.

Соглашение заключили во время десятого заседания Совместной израильско-казахстанской экономической комиссии. Сопредседателями встречи были представитель Министерства финансов Израиля Зеэв Элькин и вице-премьер-министр Казахстана Жаслан Мадиев. Точные положения документа и дату его вступления в силу публично не раскрывали.

Договоренности в сфере технологий

Стороны также подписали меморандумы о взаимопонимании в областях искусственного интеллекта, труда и кибербезопасности, совместную декларацию о космическом сотрудничестве, а также официальный протокол комиссии. Участники обсудили взаимодействие в энергетике, водных технологиях, сельском хозяйстве, инвестициях, критически важных минералах, науке, здравоохранении и промышленной стандартизации.

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Во время визита казахстанской делегации две страны провели первое заседание совместной рабочей группы по управлению водными ресурсами. С израильской стороны ее возглавляет Управление водных ресурсов Израиля. Отдельно на двустороннем бизнес-форуме компании обсуждали возможности сотрудничества в сфере высоких технологий, промышленности и инфраструктуры.

Делегация из Казахстана

По данным МИД Израиля, Жаслан Мадиев стал самым высокопоставленным чиновником Казахстана, посетившим Израиль за последние десять лет. Он прибыл с делегацией, в которую вошли более 50 высокопоставленных чиновников и представителей государственных компаний, в том числе заместители министров и руководители регионов.

Казахстанская сторона также сообщила о подписании семи коммерческих документов в рамках бизнес-форума. Среди тем обсуждения были прямое авиасообщение и возможность введения безвизовых поездок.

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