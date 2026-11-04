Izrael i Kazachstan podpisały w Jerozolimie umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, negocjacje w sprawie której trwały ponad dziesięć lat. Dokument ma ułatwić dwustronne inwestycje i działalność firm, zmniejszając ryzyko opodatkowania tego samego dochodu w obu krajach, informuje Jerusalem Post.

Umowę zawarto podczas dziesiątego posiedzenia Wspólnej Izraelsko-Kazachstańskiej Komisji Gospodarczej. Współprzewodniczącymi spotkania byli przedstawiciel izraelskiego Ministerstwa Finansów Zeew Elkin oraz wicepremier Kazachstanu Żasłan Madijew. Dokładne postanowienia dokumentu oraz data jego wejścia w życie nie zostały publicznie ujawnione.

Porozumienia w dziedzinie technologii

Strony podpisały również memoranda o porozumieniu w dziedzinach sztucznej inteligencji, pracy i cyberbezpieczeństwa, wspólną deklarację o współpracy kosmicznej, a także oficjalny protokół komisji. Uczestnicy omówili współpracę w energetyce, technologiach wodnych, rolnictwie, inwestycjach, minerałach o znaczeniu krytycznym, nauce, ochronie zdrowia i standaryzacji przemysłowej.

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Podczas wizyty delegacji kazachstańskiej oba kraje przeprowadziły pierwsze posiedzenie wspólnej grupy roboczej ds. zarządzania zasobami wodnymi. Ze strony izraelskiej kieruje nią Izraelski Urząd Gospodarki Wodnej. Osobno, podczas dwustronnego forum biznesowego, firmy omawiały możliwości współpracy w sektorze wysokich technologii, przemyśle i infrastrukturze.

Delegacja z Kazachstanu

Według izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Żasłan Madijew został najwyższym rangą kazachstańskim urzędnikiem, który odwiedził Izrael w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Przybył z delegacją, w skład której weszło ponad 50 wysokich urzędników i przedstawicieli przedsiębiorstw państwowych, w tym wiceministrowie i szefowie regionów.

Strona kazachstańska poinformowała również o podpisaniu siedmiu dokumentów handlowych w ramach forum biznesowego. Wśród tematów rozmów znalazły się bezpośrednie połączenia lotnicze oraz możliwość wprowadzenia ruchu bezwizowego.

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