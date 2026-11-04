以色列与哈萨克斯坦签署避免双重征税协议——《耶路撒冷邮报》

以色列和哈萨克斯坦在耶路撒冷签署了一项避免双重征税协议，相关谈判持续了十多年。该文件旨在通过降低同一收入在两国被征税的风险，简化双边投资和公司的经营活动，《耶路撒冷邮报》报道。

该协议在第十次以色列—哈萨克斯坦联合经济委员会会议期间达成。会议由以色列财政部代表泽埃夫·埃尔金和哈萨克斯坦副总理扎斯兰·马季耶夫共同主持。该文件的具体条款及其生效日期尚未公开披露。

技术领域的协议

双方还签署了人工智能、劳动和网络安全领域的谅解备忘录，一份关于太空合作的联合声明，以及委员会的正式议定书。与会者讨论了在能源、水技术、农业、投资、关键矿产、科学、医疗保健和工业标准化领域的合作。

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在哈萨克斯坦代表团访问期间，两国举行了联合水资源管理工作组的首次会议。以方由以色列水资源管理局负责领导该工作组。此外，在双边商业论坛上，企业讨论了在高科技、工业和基础设施领域开展合作的机会。

来自哈萨克斯坦的代表团

据以色列外交部消息，扎斯兰·马季耶夫成为过去十年来访问以色列的最高级别哈萨克斯坦官员。他率领的代表团包括50多名高级官员和国有企业代表，其中包括副部长和地区负责人。

哈萨克斯坦方面还表示，已在商业论坛框架内签署七份商业文件。讨论议题包括直航以及实施免签旅行的可能性。

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