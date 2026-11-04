Ціни на пальне в Україні 4 листопада змінилися не на всіх АЗС

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Станом на 4 листопада 2026 року окремі мережі АЗС підвищили вартість автогазу на 1 грн за літр, тоді як ціни на бензин і дизель переважно залишилися без змін. Середня вартість А-95 у семи мережах становить 90,91 грн/л, дизельного пального — 105,34 грн/л.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, в Окко автогаз подорожчав на 30 коп./л – до 59,90 грн/л. Водночас вартість бензину та дизельного пального залишилася незмінною.

В «Укрнафті» автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 57,90 грн/л, тоді як ціни на бензин і дизельне пальне не змінилися. У мережах UPG, WOG, Socar та KLO вартість усіх представлених видів пального залишилася на попередньому рівні.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 4 коп./л – до 87,81 грн/л. Водночас дизельне пальне подорожчало на 30 коп./л – до 102,67 грн/л, а автогаз – на 90 коп./л, до 57,45 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у KLO – 60,50 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 57,45 грн/л.

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