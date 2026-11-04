11月4日，乌克兰的燃油价格并非在所有加油站都发生了变化

截至2026年11月4日，部分加油站连锁网络将汽车燃气价格上调了1格里夫纳/升，而汽油和柴油的价格则基本保持不变。 七家加油站连锁品牌的A-95汽油平均价格为90.91格里夫纳/升，柴油平均价格为105.34格里夫纳/升。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新了燃油价格。 与前一天相比，奥科（Okko）加油站的汽车燃气价格上涨了30科皮/升，达到59.90格里夫纳/升。与此同时，汽油和柴油的价格保持不变。

在“乌克兰石油”加油站，汽车用天然气价格上涨1格里夫纳/升，达到57.90格里夫纳/升，而汽油和柴油的价格则保持不变。 在UPG、WOG、Socar和KLO加油站网络中，所有在售燃油的价格均维持在原有水平。

在“BRSM-Nafta”加油站，A-95汽油价格下降了4科皮/升，降至87.81格里夫纳/升。 与此同时，柴油价格上涨了30科皮/升，达到102.67格里夫纳/升；汽车用液化石油气价格上涨了90科皮/升，达到57.45格里夫纳/升。

目前，Socar加油站网络提供的A-95汽油价格最高，为95.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格同样出现在Socar——108格里夫纳/升，而优质柴油为111格里夫纳/升。 最贵的汽车燃气由KLO销售——60.50格里夫纳/升，而该类燃料的最低价格仍由“BRSM-Nafta”保持——57.45格里夫纳/升。

此前，乌克兰的蔬菜、黄瓜和土豆价格均有所上涨。

乌克兰部分食品价格上涨：清单已公布。

需要提醒的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰的浆果价格正在上涨。

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