В Україні зросли ціни на зелень, огірки та картоплю

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Аналітики проєкту EastFruit зафіксували зміну гуртових цін на овочі та фрукти в Україні. За останній тиждень найбільше зросла в ціні зелена цибуля, вартість якої підвищилася до 180–200 грн/кг порівняно з 120–150 грн/кг тижнем раніше. Водночас вартість кропу (155–165 грн/кг) та петрушки (125–135 грн/кг) залишилася без змін.

Гуртові ціни на огірки зросли з 70–100 до 90–120 грн/кг, помідори подорожчали до 60–100 грн/кг, солодкий перець — до 40–100 грн/кг, кабачки — до 40–50 грн/кг, а редис — до 40–60 грн/кг. Картопля також додала в ціні й продається по 13–15 грн/кг замість 10–13 грн/кг.

Водночас більшість позицій борщового набору дешевшає. Білокачанна капуста впала в ціні до 11–20 грн/кг, буряк — до 11–14 грн/кг, морква — до 12–15 грн/кг, а цвітна капуста — до 25–35 грн/кг. У фруктовому сегменті знизилися ціни на ківі (70–120 грн/кг), виноград (60–150 грн/кг), гранат (120–150 грн/кг) та нектарин (70–100 грн/кг). Ціни на яблука залишилися стабільними на рівні 20–30 грн/кг, тоді як лимони незначно подорожчали до 60–75 грн/кг.

Джерело: EastFruit.

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