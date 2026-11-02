В Украине выросли цены на зелень, огурцы и картофель

Аналитики проекта EastFruit зафиксировали изменение оптовых цен на овощи и фрукты в Украине. За последнюю неделю больше всего подорожал зеленый лук, стоимость которого выросла до 180–200 грн/кг по сравнению со 120–150 грн/кг неделей ранее. В то же время стоимость укропа (155–165 грн/кг) и петрушки (125–135 грн/кг) осталась без изменений.

Оптовые цены на огурцы выросли с 70–100 до 90–120 грн/кг, помидоры подорожали до 60–100 грн/кг, сладкий перец — до 40–100 грн/кг, кабачки — до 40–50 грн/кг, а редис — до 40–60 грн/кг. Картофель также подорожал и продается по 13–15 грн/кг вместо 10–13 грн/кг.

В то же время большинство позиций борщового набора дешевеет. Белокочанная капуста подешевела до 11–20 грн/кг, свекла — до 11–14 грн/кг, морковь — до 12–15 грн/кг, а цветная капуста — до 25–35 грн/кг. В фруктовом сегменте снизились цены на киви (70–120 грн/кг), виноград (60–150 грн/кг), гранат (120–150 грн/кг) и нектарин (70–100 грн/кг). Цены на яблоки остались стабильными на уровне 20–30 грн/кг, тогда как лимоны незначительно подорожали до 60–75 грн/кг.

Источник: EastFruit.

В Украине подорожали некоторые продукты: опубликован перечень.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

Читай нас в