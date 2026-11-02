乌克兰的蔬菜、黄瓜和土豆价格上涨了

EastFruit项目的分析师记录了乌克兰蔬菜和水果批发价格的变化。 过去一周，青葱价格涨幅最大，从前一周的120–150格里夫纳/公斤上涨至180–200格里夫纳/公斤。 与此同时，莳萝（155–165格里夫纳/公斤）和欧芹（125–135格里夫纳/公斤）的价格保持不变。

黄瓜的批发价从70–100格里夫纳/公斤上涨至90–120格里夫纳/公斤，番茄涨至60–100格里夫纳/公斤，甜椒涨至40–100格里夫纳/公斤， 西葫芦涨至40–50格里夫纳/公斤，而红萝卜涨至40–60格里夫纳/公斤。土豆价格也有所上涨，现以13–15格里夫纳/公斤的价格出售，此前为10–13格里夫纳/公斤。

与此同时，大多数制作罗宋汤的食材价格却在下降。白卷心菜价格降至11–20格里夫纳/公斤，甜菜——降至11–14格里夫纳/公斤，胡萝卜——降至12–15格里夫纳/公斤， 花椰菜则降至25–35格里夫纳/公斤。在水果领域，猕猴桃（70–120格里夫纳/公斤）、 葡萄（60–150格里夫纳/公斤）、石榴（120–150格里夫纳/公斤）和油桃（70–100格里夫纳/公斤）的价格均有所下降。 苹果价格维持在20–30格里夫纳/公斤的水平，而柠檬价格小幅上涨至60–75格里夫纳/公斤。

来源：EastFruit。

乌克兰部分食品价格上涨：清单已公布。

需要提醒的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰浆果价格正在上涨。

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