W Ukrainie wzrosły ceny zieleniny, ogórków i ziemniaków

Analitycy projektu EastFruit odnotowali zmiany cen hurtowych warzyw i owoców na Ukrainie. W ciągu ostatniego tygodnia najbardziej wzrosła cena zielonej cebuli, której koszt wzrósł do 180–200 UAH/kg w porównaniu z 120–150 UAH/kg tydzień wcześniej. Jednocześnie ceny kopru (155–165 UAH/kg) i pietruszki (125–135 UAH/kg) pozostały bez zmian.

Ceny hurtowe ogórków wzrosły z 70–100 do 90–120 UAH/kg, pomidory podrożały do 60–100 UAH/kg, słodka papryka — do 40–100 UAH/kg, cukinii — do 40–50 UAH/kg, a rzodkiewki — do 40–60 UAH/kg. Ziemniaki również podrożały i są sprzedawane po 13–15 UAH/kg zamiast 10–13 UAH/kg.

Jednocześnie większość produktów z zestawu do barszczu tanieje. Cena kapusty białej spadła do 11–20 UAH/kg, buraków — do 11–14 UAH/kg, marchwi — do 12–15 UAH/kg, a kalafior — do 25–35 UAH/kg. W segmencie owocowym spadły ceny kiwi (70–120 UAH/kg), winogron (60–150 UAH/kg), granatów (120–150 UAH/kg) oraz nektaryn (70–100 UAH/kg). Ceny jabłek pozostały stabilne na poziomie 20–30 UAH/kg, podczas gdy cytryny nieznacznie podrożały do 60–75 UAH/kg.

Źródło: EastFruit.

W Ukrainie podrożały niektóre produkty: opublikowano listę.

Przypomnijmy, że na Ukrainie rosną ceny owoców jagodowych z powodu niedoboru w Europie.

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