+9° Kijów +9° Warszawa +17° Waszyngton
$ 45.63 € 51.09 zł 11.57
$ 45.63 € 51.09 zł 11.57
+9° Kijów +9° Warszawa +17° Waszyngton
Wiadomości Biznes

Bank Narodowy podniósł kurs dolara na 4 listopada

UA NEWS 03 listopada 2026 16:16
Bank Narodowy podniósł kurs dolara na 4 listopada

Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs dolara na środę, 4 listopada, na poziomie 45,66 hrywny. Amerykańska waluta podrożała o 13 kopiejek w porównaniu z poprzednim dniem roboczym, kiedy to jej wartość wynosiła 45,53 hrywny.

Jednocześnie oficjalny kurs euro pozostał bez zmian. Na dzień 4 listopada organ regulacyjny ustalił kurs waluty europejskiej na poziomie 51,05 hrywny, co w pełni odpowiada wskaźnikowi z poprzedniego dnia.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursami walut.

Dopóki partnerzy przekazują środki, NBU będzie dysponował zasobami pozwalającymi utrzymać kurs: ekonomista Oleg Pendzin

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację