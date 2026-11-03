Bank Narodowy podniósł kurs dolara na 4 listopada

Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs dolara na środę, 4 listopada, na poziomie 45,66 hrywny. Amerykańska waluta podrożała o 13 kopiejek w porównaniu z poprzednim dniem roboczym, kiedy to jej wartość wynosiła 45,53 hrywny.

Jednocześnie oficjalny kurs euro pozostał bez zmian. Na dzień 4 listopada organ regulacyjny ustalił kurs waluty europejskiej na poziomie 51,05 hrywny, co w pełni odpowiada wskaźnikowi z poprzedniego dnia.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy.

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