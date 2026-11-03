Нацбанк підняв курс долара на 4 листопада
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Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 4 листопада, на рівні 45,66 гривні. Американська валюта зросла в ціні на 13 копійок порівняно з попереднім банківським днем, коли її вартість становила 45,53 гривні.
Водночас офіційний курс євро залишився без змін. На 4 листопада регулятор зафіксував європейську валюту на рівні 51,05 гривні, що повністю відповідає показнику попереднього дня.
Джерело: Національний банк України.
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