Нацбанк повысил курс доллара на 4 ноября
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 4 ноября, на уровне 45,66 гривны. Американская валюта подорожала на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днём, когда её стоимость составляла 45,53 гривны.
В то же время официальный курс евро остался без изменений. На 4 ноября регулятор зафиксировал курс европейской валюты на уровне 51,05 гривны, что полностью соответствует показателю предыдущего дня.
Источник: Национальный банк Украины.
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