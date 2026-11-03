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Новости Бизнес

Нацбанк повысил курс доллара на 4 ноября

UA NEWS 03 Ноября 2026 16:16
Нацбанк повысил курс доллара на 4 ноября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 4 ноября, на уровне 45,66 гривны. Американская валюта подорожала на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днём, когда её стоимость составляла 45,53 гривны.

В то же время официальный курс евро остался без изменений. На 4 ноября регулятор зафиксировал курс европейской валюты на уровне 51,05 гривны, что полностью соответствует показателю предыдущего дня.

Источник: Национальный банк Украины.

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