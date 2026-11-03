Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie niemieckiej spółki Ceconomy — spółki matki sieci MediaMarktSaturn — przez chińskiego sprzedawcę internetowego JD.com. Decyzję podjęto pod warunkiem wypełnienia zobowiązań mających zapobiec zakłóceniom konkurencji na jednolitym rynku UE, informuje Der Spiegel.

Zobowiązania dla JD.com i Ceconomy

Komisja Europejska wcześniej wyraziła wstępne obawy, że JD.com mogło otrzymywać w Chinach bezpośrednie wsparcie państwowe, ulgi podatkowe i tanie kredyty. Regulator sprawdzał, czy takie możliwe korzyści pozwoliły spółce zaoferować wyższą cenę za Ceconomy oraz czy transakcja nie spowoduje zakłóceń konkurencji.

Aby rozwiać te zastrzeżenia, JD.com i Ceconomy zobowiązały się przeprowadzać wzajemne transakcje wyłącznie na warunkach rynkowych. Dotyczy to również środków, które JD.com przekaże swojej przyszłej spółce zależnej. Zdaniem Komisji Europejskiej warunki te powinny w pełni i skutecznie wyeliminować ryzyko zakłóceń konkurencji oraz zapobiec subsydiowaniu krzyżowemu Ceconomy przez JD.com.

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Warunki będą obowiązywać przez dziesięć lat

JD.com zobowiązało się także świadczyć usługi magazynowe i logistyczne innym spółkom w UE na takich samych warunkach jak Ceconomy. Wszystkie zobowiązania będą obowiązywać przez dziesięć lat.

Niemiecki Federalny Urząd Kartelowy zatwierdził już transakcję we wrześniu 2025 roku, wskazując, że JD.com miało wówczas jedynie ograniczoną obecność w Niemczech. Ceconomy, do którego należy MediaMarktSaturn Retail Group, powstało w 2017 roku po wydzieleniu z Metro. JD.com złożyło ofertę przejęcia zeszłego lata, a później uzyskało większość akcji Ceconomy.

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