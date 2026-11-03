欧盟委员会批准中国互联网零售商京东收购德国Ceconomy——MediaMarktSaturn连锁集团的母公司。该决定以履行旨在防止欧盟单一市场竞争扭曲的承诺为条件，《明镜周刊》报道。

京东和Ceconomy的承诺

欧盟委员会此前表示初步担忧，京东可能在中国获得了直接国家支持、税收优惠和低息贷款。监管机构审查了这些可能的优势是否使该公司能够为Ceconomy提出更高报价，以及该交易是否会造成竞争扭曲。

为消除这些担忧，京东和Ceconomy承诺仅按市场条件开展双方之间的交易。这也适用于京东将向其未来子公司提供的资金。欧盟委员会认为，这些条件应能全面且有效地消除竞争扭曲风险，并防止京东对Ceconomy进行交叉补贴。

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相关条件将持续十年

京东还承诺，向欧盟其他公司提供仓储和物流服务时，条件将与提供给Ceconomy的条件相同。所有承诺将持续十年。

德国联邦卡特尔局已于2025年9月批准该交易，并指出京东当时在德国的业务规模有限。Ceconomy旗下包括MediaMarktSaturn Retail Group，于2017年从Metro分拆后成立。京东于去年夏天提出收购要约，随后获得了Ceconomy的多数股份。

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