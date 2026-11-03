美国9月职位空缺增至752万个——CNBC

美国9月职位空缺数量较8月增加33.3万个，达到752万个。这高于道琼斯的市场共识预期，后者预计职位空缺为715万个。

职位空缺和招聘增加

根据美国劳工统计局每月发布的JOLTS调查，职位空缺占就业总人数的比例增加了0.2个百分点，至4.5%。

职位空缺增幅最大的行业是专业和商业服务业，增加10.6万个；州和地方政府，增加10.8万个；以及制造业，增加5.4万个。

当月招聘人数增加13.1万人，至540万人。同时，裁员和解雇人数减少12.7万人，至164万人，为2025年3月以来的最低水平，CNBC报道。

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员工更频繁离职

离职员工总数增加32.1万人，至336万人。这是自2025年3月以来的最高水平。自愿离职人数被视为衡量员工对能否找到新工作信心的指标。

JOLTS统计数据在10月非农就业报告发布前夕公布。华尔街的市场共识预期，继9月增加2.9万个就业岗位后，就业岗位数量将增加5.9万个，失业率预计为4.2%。

另据报道，9月制成品订单增长1.8%，此前8月增长0.3%。分析师预计增长1.3%。

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