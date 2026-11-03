W Stanach Zjednoczonych liczba otwartych wakatów we wrześniu wzrosła o 333 tys. w porównaniu z sierpniem — do 7,52 mln. To więcej niż konsensus prognoz Dow Jones, który zakładał 7,15 mln wakatów.

Więcej wakatów i zatrudnień

Według miesięcznego badania JOLTS amerykańskiego Biura Statystyki Pracy wskaźnik otwartych wakatów w ogólnej liczbie miejsc pracy zwiększył się o 0,2 punktu procentowego — do 4,5%.

Najwięcej wakatów przybyło w sektorze usług profesjonalnych i biznesowych — 106 tys., w administracji stanowej i lokalnej — 108 tys., a także w przemyśle — 54 tys.

Liczba zatrudnień w ciągu miesiąca wzrosła o 131 tys. — do 5,4 mln. Jednocześnie liczba zwolnień i redukcji etatów spadła o 127 tys., do 1,64 mln — był to najniższy poziom od marca 2025 roku, informuje CNBC.

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Pracownicy częściej odchodzili z pracy

Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy, wzrosła o 321 tys. — do 3,36 mln. Był to najwyższy poziom od marca 2025 roku. Liczba dobrowolnych odejść jest uznawana za wskaźnik pewności pracowników co do możliwości znalezienia nowej pracy.

Statystyki JOLTS opublikowano przed publikacją raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem za październik. Konsensus prognoz Wall Street zakłada wzrost liczby miejsc pracy o 59 tys. po wzroście o 29 tys. we wrześniu, a stopa bezrobocia ma wynieść 4,2%.

Osobno poinformowano, że zamówienia na towary przemysłowe wzrosły we wrześniu o 1,8% po wzroście o 0,3% w sierpniu. Analitycy oczekiwali wzrostu o 1,3%.

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