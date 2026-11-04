Detalista Marks & Spencer poinformował o odbudowie zysku do 355 mln funtów w ciągu sześciu miesięcy do 26 września, wobec 3,4 mln funtów rok wcześniej. Jednocześnie skutki cyberataku, który rozpoczął się w Wielkanoc 2025 roku, jeszcze latem wpływały na sprzedaż odzieży, informuje The Guardian.

Wpływ ataku na sprzedaż

Po ataku firma była zmuszona zamknąć na ponad sześć tygodni stronę internetową, za pośrednictwem której sprzedaje odzież i artykuły do domu. M&S wyjaśnił, że dostępność towarów pozostawała ograniczona dłużej, niż oczekiwano, z powodu ręcznego procesu tworzenia zamówień po incydencie. Kupujący musieli określać popyt i składać zamówienia u dostawców bez zwykłych technologii i szczegółowych informacji.

Sprzedaż i zysk działu odzieży oraz artykułów do domu nadal były niższe niż dwa lata temu. Jednocześnie sprzedaż odzieży, kosmetyków i artykułów do domu wzrosła o 17,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, który również ucierpiał z powodu ataku, do niemal 2 mld funtów. Firma oświadczyła, że problemy z dostępnością towarów zostały już rozwiązane, i oczekuje lepszych wyników w drugim półroczu.

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Sprzedaż grupy wzrosła

Łączna sprzedaż grupy, działającej w segmentach żywności i mody, wzrosła w ciągu pół roku o 16,2%, do 9,2 mld funtów. Dział spożywczy M&S zwiększył sprzedaż o niemal 14%, do 5,2 mld funtów. W tym okresie firma otworzyła siedem nowych sklepów, a także rozbudowała lub odnowiła inne placówki handlowe.

Wspólne przedsięwzięcie M&S i Ocado osiągnęło zysk w wysokości 25,6 mln funtów w ciągu pół roku, wobec straty 3,1 mln funtów rok wcześniej. Jego sprzedaż wzrosła o 16%, a efektywność dostaw się poprawiła. Firma liczy również na obniżenie kosztów o 120 mln funtów w tym roku w obszarach technologii, logistyki i sklepów; część oszczędności mają zniwelować nowe koszty, w tym 35 mln funtów z powodu nowej opłaty za opakowania.

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