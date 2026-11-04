Ритейлер Marks & Spencer сообщил о восстановлении прибыли до £355 млн за шесть месяцев по 26 сентября, тогда как годом ранее она составляла £3,4 млн. В то же время последствия кибератаки, начавшейся на Пасху 2025 года, еще летом влияли на продажи одежды, сообщает The Guardian.

Влияние атаки на продажи

После атаки компания была вынуждена более чем на шесть недель закрыть сайт, через который продает одежду и товары для дома. В M&S объяснили, что доступность товаров оставалась ограниченной дольше, чем ожидалось, из-за ручного процесса формирования заказов после инцидента. Закупщикам приходилось определять спрос и оформлять заказы поставщикам без привычных технологий и детальной информации.

Продажи и прибыль подразделения одежды и товаров для дома все еще были ниже, чем два года назад. В то же время продажи одежды, косметики и товаров для дома выросли на 17,5% по сравнению с периодом прошлого года, который также пострадал от атаки, — почти до £2 млрд. В компании заявили, что проблемы с доступностью товаров уже устранены и ожидают лучших результатов во втором полугодии.

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Продажи группы выросли

Общий объем продаж группы, работающей в сегментах продуктов питания и моды, за полгода вырос на 16,2% — до £9,2 млрд. Продуктовый бизнес M&S увеличил продажи почти на 14%, до £5,2 млрд. За этот период компания открыла семь новых магазинов, а также расширила или обновила другие торговые точки.

Совместное предприятие M&S и Ocado получило прибыль £25,6 млн за полгода против убытка £3,1 млн годом ранее. Его продажи увеличились на 16%, а эффективность доставки улучшилась. Компания также рассчитывает сократить расходы на £120 млн в этом году в технологиях, логистике и магазинах; часть экономии должны нивелировать новые расходы, в том числе £35 млн из-за нового сбора на упаковку.

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