零售商玛莎百货（Marks & Spencer）表示，截至9月26日的六个月内，其利润恢复至3.55亿英镑，而一年前为340万英镑。与此同时，始于2025年复活节的网络攻击所造成的影响在夏季仍在影响服装销售，《卫报》报道。

攻击对销售的影响

攻击发生后，该公司被迫关闭销售服装和家居用品的网站六周多。M&S解释说，由于事件发生后采用人工创建订单的流程，商品供应受限的时间比预期更长。采购人员不得不在没有常用技术和详细信息的情况下确定需求并向供应商下订单。

服装和家居用品部门的销售额和利润仍低于两年前。不过，服装、美妆产品和家居用品销售额较去年同期增长17.5%，去年同期也受到此次攻击影响，接近20亿英镑。该公司表示，商品供应问题已经解决，并预计下半年业绩将更好。

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集团销售额增长

这家经营食品和时尚业务的集团，半年总销售额增长16.2%，至92亿英镑。M&S食品业务销售额增长近14%，至52亿英镑。在此期间，该公司开设了七家新店，并扩建或翻新了其他零售网点。

M&S与Ocado的合资企业半年实现利润2560万英镑，而一年前亏损310万英镑。其销售额增长16%，配送效率得到改善。该公司还预计今年将在技术、物流和门店方面削减1.2亿英镑成本；部分节省预计将被新增成本抵消，其中包括因新增包装税产生的3500万英镑。

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