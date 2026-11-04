M&S відновила прибуток до £355 млн після кібератаки — The Guardian

Ритейлер Marks & Spencer повідомив про відновлення прибутку до £355 млн упродовж шести місяців до 26 вересня, тоді як роком раніше він становив £3,4 млн. Водночас наслідки кібератаки, що почалася на Великдень 2025 року, ще влітку впливали на продажі одягу, повідомляє The Guardian.

Вплив атаки на продажі

Після атаки компанія більш як на шість тижнів вимушено закрила сайт, через який продає одяг і товари для дому. У M&S пояснили, що доступність товарів залишалася обмеженою довше, ніж очікувалося, через ручний процес формування замовлень після інциденту. Закупівельникам доводилося визначати попит і оформлювати замовлення постачальникам без звичних технологій та детальної інформації.

Продажі й прибуток підрозділу одягу та товарів для дому все ще були нижчими, ніж два роки тому. Водночас продажі одягу, косметики й товарів для дому зросли на 17,5% проти періоду минулого року, який також зазнав впливу атаки, — майже до £2 млрд. У компанії заявили, що проблеми з доступністю товарів уже усунули та очікують кращих результатів у другому півріччі.

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Продажі групи зросли

Загальний обсяг продажів групи, яка працює у сегментах продуктів харчування та моди, за пів року зріс на 16,2% — до £9,2 млрд. Продуктовий бізнес M&S наростив продажі майже на 14%, до £5,2 млрд. За цей період компанія відкрила сім нових магазинів, а також розширила або оновила інші торгові точки.

Спільне підприємство M&S та Ocado отримало прибуток £25,6 млн за пів року проти збитку £3,1 млн роком раніше. Його продажі збільшилися на 16%, а ефективність доставки покращилася. Компанія також розраховує скоротити витрати на £120 млн цього року в технологіях, логістиці та магазинах; частину економії мають нівелювати нові витрати, зокрема £35 млн через новий збір на пакування.

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