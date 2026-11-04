Браун переміг в Огайо попри $60 млн витрат криптоіндустрії — Channel NewsAsia

Демократ Шеррод Браун переміг на виборах до Сенату США в Огайо, попри понад 60 млн доларів, витрачених криптовалютними політичними комітетами на його поразку. Це стало найбільш відчутною невдачею для криптоіндустрії в нинішніх виборах, повідомляє Channel NewsAsia.

Витрати не змінили результату

Загалом криптоіндустрія витратила на вибори близько 200 млн доларів. Хоча вона виграла більшість перегонів, у яких підтримувала кандидатів, окремі дорогі поразки викликали запитання у лобістів щодо вибору політичних союзників.

Перегони в Огайо стали одними з найдорожчих в історії Сенату. Їх розглядали як перевірку політичного впливу криптосектору після того, як Сенат у вересні не підтримав просування законопроєкту, відомого як Clarity Act, через опір демократів. Криптоіндустрія, за даними джерела, зблизилася з президентом Дональдом Трампом.

Аналітик TD Cowen Джарет Сайберг заявив, що результати виборів погіршують політичне середовище для криптоіндустрії. Деякі прогресивні кандидати від Демократичної партії також критикували своїх суперників за зв’язки з криптосектором.

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Результати Fairshake

Найбільший галузевий суперкомітет політичної дії Fairshake та пов’язані з ним структури витратили щонайменше 13,5 млн доларів на поразку незалежного кандидата до Сенату в Небрасці Дена Осборна. Осборн програв сенатору-республіканцю Піту Рікеттсу, який голосував за Clarity Act.

Fairshake, серед головних донорів якого Coinbase, Ripple та венчурна компанія Andreessen Horowitz, підтримав 32 кандидатів до Палати представників: 19 республіканців і 13 демократів. На момент публікації кандидати, на підтримку яких Fairshake витрачала кошти, перемогли у 29 із 34 перегонів, тоді як результати кількох ще не були оголошені.

За останні два виборчі цикли криптоіндустрія витратила приблизно пів мільярда доларів на створення двопартійної коаліції союзників у Конгресі. Після переходу Конгресу під контроль демократів галузь може зіткнутися з наглядом і можливими розслідуваннями, зокрема щодо її зв’язків із Трампом.

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