Demokrata Sherrod Brown wygrał wybory do Senatu USA w Ohio, mimo że komitety polityczne związane z kryptowalutami wydały ponad 60 mln dolarów na jego pokonanie. Była to najbardziej odczuwalna porażka branży kryptowalutowej w obecnych wyborach, informuje Channel NewsAsia.

Wydatki nie zmieniły wyniku

Łącznie branża kryptowalutowa wydała na wybory około 200 mln dolarów. Choć wygrała większość wyścigów, w których popierała kandydatów, kilka kosztownych porażek wywołało wśród lobbystów pytania o wybór politycznych sojuszników.

Wyścig w Ohio należał do najdroższych w historii Senatu. Był postrzegany jako sprawdzian politycznych wpływów sektora kryptowalut po tym, jak Senat we wrześniu nie poparł procedowania projektu ustawy znanego jako Clarity Act z powodu sprzeciwu Demokratów. Według źródła branża kryptowalutowa zbliżyła się do prezydenta Donalda Trumpa.

Analityk TD Cowen Jaret Seiberg stwierdził, że wyniki wyborów pogarszają środowisko polityczne dla branży kryptowalutowej. Niektórzy postępowi kandydaci Partii Demokratycznej również krytykowali swoich rywali za związki z sektorem kryptowalut.

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Wyniki Fairshake

Największy branżowy superkomitet działania politycznego Fairshake oraz powiązane z nim struktury wydały co najmniej 13,5 mln dolarów na pokonanie niezależnego kandydata do Senatu w Nebrasce, Dana Osborna. Osborn przegrał z republikańskim senatorem Petem Rickettsiem, który głosował za Clarity Act.

Fairshake, którego głównymi darczyńcami są Coinbase, Ripple i firma venture capital Andreessen Horowitz, poparł 32 kandydatów do Izby Reprezentantów: 19 Republikanów i 13 Demokratów. W chwili publikacji kandydaci wspierani finansowo przez Fairshake wygrali 29 z 34 wyścigów, podczas gdy wyniki kilku pozostałych nie zostały jeszcze ogłoszone.

W ciągu ostatnich dwóch cykli wyborczych branża kryptowalutowa wydała około pół miliarda dolarów na stworzenie ponadpartyjnej koalicji sojuszników w Kongresie. Po przejęciu kontroli nad Kongresem przez Demokratów branża może stanąć w obliczu nadzoru i możliwych dochodzeń, w tym dotyczących jej związków z Trumpem.

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