民主党人谢罗德·布朗赢得了俄亥俄州美国参议院选举，尽管加密货币政治委员会为击败他投入了超过6000万美元。据Channel NewsAsia报道，这是加密行业在本次选举中最为显著的挫折。

支出未能改变结果

加密行业总共为此次选举投入了约2亿美元。尽管其支持的候选人在大多数选战中获胜，但几场代价高昂的失利让游说人士对政治盟友的选择产生了疑问。

俄亥俄州的选战是参议院历史上成本最高的选战之一。在参议院因民主党人的反对而于9月未能推动被称为《Clarity Act》的法案后，这场选战被视为对加密行业政治影响力的一次考验。消息来源称，加密行业与总统唐纳德·特朗普的关系日益密切。

TD Cowen分析师贾雷特·赛伯格表示，选举结果恶化了加密行业的政治环境。一些民主党进步派候选人也批评其对手与加密行业存在联系。

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Fairshake的结果

最大的行业超级政治行动委员会Fairshake及其关联机构至少花费了1350万美元，试图让内布拉斯加州独立参议员候选人丹·奥斯本落败。奥斯本输给了曾投票支持《Clarity Act》的共和党参议员皮特·里基茨。

Fairshake的主要捐助者包括Coinbase、Ripple和风险投资公司Andreessen Horowitz，该委员会支持了32名众议院候选人：19名共和党人和13名民主党人。截至发稿时，Fairshake投入资金支持的候选人在34场选战中赢得了29场，而另外几场的结果尚未公布。

在过去两个选举周期中，加密行业投入了约5亿美元，以在国会建立两党盟友联盟。在国会转由民主党控制后，该行业可能面临监管和可能的调查，其中包括对其与特朗普关系的调查。

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